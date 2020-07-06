Rus sevgilisini katletmişti! Cezasına 10 yıl ilave edildi

Olay, 2013 yılında Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Bir diskonun muhasebesinde çalışan Rus uyruklu Elena Suruç (39), birlikte yaşadığı Recep Almalı’dan (35) sürekli şiddet görünce bir arkadaşının evinde kalmaya başladı. Suruç, Almalı'nın ısrarı üzerine konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışma sonrası Elena Suruç’u 12 yerinden bıçaklayan Recep Almalı, polis tarafından yakalandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa önce ömür boyu hapis cezası verdi, daha sonra ise sevgilisinin, “Artık zengin biriyle çıkıyorum. Seni aldatıyorum” sözleri ‘haksız tahrik’ olarak değerlendirerek, cezayı 15 yıla indirdi.

YARGITAY: YENİDEN YARGILANMALI

Karar İstinaf Mahkemesi’nce onandı fakat Yargıtay tahrik indirimi verilemeyeceğini ifade ederek, yeniden yargılanmasını talep etti. Bugün son kez hakim karşısına çıkan sanık, ‘kasten insan öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra duruşmadaki davranışlarını iyi hal nedeni olarak değerlendiren heyet, sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ÖLDÜRMEDEN ÜÇ GÜN ÖNCE HADİS PAYLAŞMIŞ

Recep Almalı’nın Elena Suruç’u öldürmeden üç gün önce sosyal medya hesabından, “Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler” hadisini paylaşıp, “Dövmeyin pişman olursunuz. Öldürün gitsin en doğrusu bu, kökten çözüm” şeklinde yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.