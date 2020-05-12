Sağlık Bakanlığı konaklama tesislerinde alınması gereken corona önlemlerini açıkladı!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, corona virüsünün dünyada yaygın olarak görüldüğü, Türkiye’de konaklama tesislerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının tam ve düzenli tutulmasının, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz ettiği kaydedildi.

“ODALAR EN AZ 1 SAAT HAVALANDIRILMALI”

Konaklama tesislerinde genel temizlik kuralları kapsamında, odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılması gerektiği belirtildi.

Önlemler şöyle sıralandı:

* Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenli ellerle yapması gerekli.

* Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonra oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmeli.

* Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmeli. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı.

* Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.

* Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek şekilde toplanmalı.

* Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalı.

* Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmeli.

* Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı.

* Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalı.

* Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmamalı.

* Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmalı.

COVİD-19 ŞÜPHESİ YAŞANDIĞI TAKDİRDE, YAPILMASI GEREKENLER

Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda, şunların yapılması istendi:

* Diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

* Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır.

* Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır.

* Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

* Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir.

* Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

* Covid-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu içeren solüsyonla silinir.

* Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

“OTEL ÇALIŞANLARI EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMELİ”

Açıklamada, otel çalışanlarına eğitim verilerek bazı konuların vurgulanması gerektiği bildirildi.

Otel çalışanlarının el temizliğine dikkat etmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

* Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalı.

* Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

* Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

* Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, but ür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır. DHA