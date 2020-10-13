Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte içki faciası! Ölü sayısı 34’e yükseldi!

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Ölü sayıları kısa sürede iki haneli sayılara yükselirken dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Bu sabah emniyet ve hastane kaynaklarından elde edilen son verilere göre altı şehirde 34 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere tedavi görenlerin sayısı ise en az 36 olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr
07:59 -
Haberler Gündem
Sahte içki faciası! Ölü sayısı 34’e yükseldi!

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da bir, Muğla’da iki ve Aydın’da iki kişi metil alkol zehirlenmesinden dolayı can verdi.

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da bir, Muğla’da iki ve Aydın’da iki kişi alkol zehirlenmesinden dolayı öldü. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

Sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

KIRIKKALE: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

Hasan Çetin Esen

İZMİR: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72)

Semran Başkurt

MERSİN: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İSTANBUL: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36)

Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu

MUĞLA: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

AYDIN: Orhan Öztürk (57),  A.Y (54)

İlginizi ÇekebilirDOSYA: Türkiye'de neden bu kadar sahte içki üretiliyor?DOSYA: Türkiye'de neden bu kadar sahte içki üretiliyor? İlginizi ÇekebilirEn çok sahte içki yakalanan şehirlerEn çok sahte içki yakalanan şehirler İlginizi ÇekebilirKaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolarKaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolar
aydın Bursa Cuma Emniyet Güneş hastane istanbul izmir Kırıkkale Konya Mersin Muğla
Son güncelleme: 08:10 13.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more