Sahte içki operasyonunda 17 tutuklama kararı

Operasyon, İstanbul İl Jandarma ekiplerince gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, sahte içki üreterek insanların hayatını tehlikeye sokan bir şebekeye yönelik geçtiğimiz Kasım ayında özel bir ekip kurdu. Araştırmalarda şebeke elebaşının H.K. olduğu tespit edilen sahte içki çetesine yönelik 10 ayda 18 operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 16 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

TOPLAMDA 18 TON SAHTE İÇKİ

Aramalarda ise 18 ton litre sahte alkol, 33 litre esans, çeşitli markalara ait 113 bin içki etiketi, 15 bin 640 boş içki şişesi, 569 bin kapak, 3 milyon 501 bin TAPDK bandrolü, 3 alkolmetre ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

3 İLDE 25 ADRES

Örgütün tamamen çökertilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri İstanbul, Adana ve Bursa'da 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

3 BİN 500 LİTRE

Adreslerde yapılan aramalarda 1 damıtma kazanı, 2 damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, toplam 3 bin 500 litre sahte alkol, bir tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin lira, 3 bin 350 dolar ve 630 euroya da el konuldu.

17'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA UYARDI

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.