Sahte içkiden ölümler sürüyor! 4 can daha gitti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Metin Tekeli, iddiaya göre geçen cumartesi sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Tekeli, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini öğle saatlerinde kaybetti.

Ayrıca, Kuşadası Karova Mahallesi’nde sahte içki içtiği ileri sürülen Hasan Topal da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan iki kişinin daha ölümüyle, kentte 12 Ekim’den bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

KIRKLARELİ’DE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile T.A., geçen hafta alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli’deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın’ın ardından bugün de Tufan Abay hayatını kaybetti. Diğer 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta Derya Altan’ın ardından Soner Tolukan, Tayfun Yatkın ve Tufay Abay’ın da ölümleriyle Kırklareli’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

ZONGULDAK’TA DA 1 KİŞİ VEFAT ETTİ

Zonguldak´ta 8 Ekim günü evinde rahatsızlanan Yusuf B. (50), ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Yusuf B., 10 gün sonra yaşamını yitirdi. İçkiden zehirlendiği iddia edilen Yusuf B.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN’DE 5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Mersin’de farklı zamanlarda 26 kişi, kaçak içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı.

6 kişi hayatını kaybederken, sağlığına kavuşan 15 kişi ise taburcu edildi. 5 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

66 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Ekim'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kaçak içki kaynaklı alkol zehirlenmeleri nedeniyle bugüne kadar 66 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin de hastanelerde tedavi gördüğü zehirlenme vakalarına her gün yenileri ekleniyor.

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