Sakarya’da yeniden başlayan hayvan ölümleri tedirgin etti

Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde geçen ay arka arkaya yaşanan büyükbaş ölümleri nedeniyle Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mera ve ahırlar ilaçlandı, ölen hayvanlardan alınan numuneler ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait İstanbul Pendik'te bulunan Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu ‘kene zehirlenmesi' teşhisi konulan hayvan ölümleriyle ilgili olarak besiciler bilgilendirilerek, hayvanlar için ilaç verildi. Ancak Kurban Bayramı sonrası aynı mahallede yeniden hayvan ölümlerinin yaşanması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Bayramdan sonra mahallede 9 hayvan öldü.

Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer, “Köyümüzde bir hastalık peydahlandı. Bundan dolayı biz tarım ilçeyle irtibata geçtik. Tahliller aldık ve İstanbul'a gönderdik, sonuçlar geldi. Kene olduğunu bize söylediler. Tabi ki bunu biz köylüye ne kadar da olsa anlatsak inandıramadık. Hayvanlar devamlı öldüğü için burada vatandaş çok mağdur durumda. Şu ana kadar 17 tane büyükbaş, 19 tane küçükbaş hayvanımız öldü. Halen daha ölmeye devam ediyor. Biz merayı kapattık, Tarım İlçeden geldiler, merayı ilaçladılar ama bir sonuç şu anda alamadık” dedi. (DHA)