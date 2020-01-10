Saraydaki görevinden ayrılan Adnan Tanrıverdi… İstanbul’un başkent Arapça’nın resmi dil olmasını da istemiş

Görevinden istifa eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin, İslam devletlerini bir araya toplamak üzere “ASRİKA (Asya- Afrika) Projesi” adlı bir çalışma yürüttüğü bildirildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Tanrıverdi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Derneği (ASSAM) tarafından, İslam Birliği Kongrelerinin toplandığını hatırlattı.

ASRİKA KONFEDERASYONU

Bu oluşumun ilk kongresinde İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nun Anayasa modelinin hazırlandığını kaydeden Öztürk, başkentin İstanbul, resmi dilin Arapça olarak deklare edildiğini savundu. İslam Birliği Kongresi'nin 3'üncüsünün 19-20 Aralık 2019'da İstanbul'da yapıldığını kaydeden Öztürk, Üsküdar ve Dumlupınar üniversiteleri ile Diyanet, THY, MKEK, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, Bursa, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenler, Sancaktepe ve Sultangazi belediyelerinin destek verdiğini dile getirdi. Öztürk “İçişleri bu toplantıyı araştırmış mıdır?” diye sordu.