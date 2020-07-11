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MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto 11 Temmuz kazanan numaralar

Sayısal Loto heyecanı şimdiden başladı. Üç kez devreden ve toplam ikramiyesi 4.5 milyona yaklaşan Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda çekilen çekilişte çıkacak şanslı numaralar belli oldu. İşte 11 Temmuz Sayısal Loto çekilişi...

21:00 -
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MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto 11 Temmuz kazanan numaralar

Sayısal Loto çekilişinden haftanın sonuçları ilan edildi. Ankara'da bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Merkezi'nde noter huzurunda çekilen şanslı numarala belli oldu. İşte MPİ 11 Temmuz Sayısal Loto çekilişi…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto'nun 1339. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Mili Piyango, Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarını kazanacak şanslı numaralar şunlar;

4 – 7 – 11 – 12 – 13 – 27

11 TEMMUZ SAYISAL LOTO SORGULAMA


ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango

Ankara Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ nasıl yapılır noter on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto
Son güncelleme: 21:38 11.07.2020
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