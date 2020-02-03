Schengen vizesine 20 euro zam geldi! Schengen vizesi başvuru ücreti ne kadar?

Avrupa Birliği’nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı. Schengen vize ücretlerine zam 2 Şubat itibariyle yürürlüğe girdi. Konu hakkında geçtiğimiz aylarda TÜRSAB'dan yapılan açıklamada şu şekilde;

SCHENGEN VİZE ÜCRETİ ARTIK 80 EURO

Yeni Vize Kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 eurodan 80 euroya yükseltilmiştir.

2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 euro tahsil edilecek. Başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.

Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60’tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100’ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU EVRAKLARI

Schengen vizesinde başvurular sırasında istenen evraklar ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak tüm ülkelerde tarafından talep edilen başvuru belgeleri şu şekilde;

– PASAPORT

– KİMLİK FOTOKOPİSİ

– BAŞVURU FORMU

– BİOMETRİK FOTOĞRAF

– SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

– VİZE HARCI

– SEYAHAT REZARVASYONLARI

– ÇALIŞMA & İZİN BELGESİ (Eğer çalışıyorsanız)

– MADDİ GELİR EVRAKLARI