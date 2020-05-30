Seferler başlıyor! THY’den yeni kararlar

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY, corona virüsü nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde değişiklik yaptı.

Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olacak, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

ÇAY VE KAHVE SERVİSİ KALDIRILDI

Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak.

Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

UÇAKLARDA HİJYEN UZMAN EKİBİ OLACAK

Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak.

Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak. DHA