Şehir magandaları bir genci öldüresiye dövdükten sonra serbest kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde tek başına kalan Atakan A, daha önce araları bir kız nedeniyle bozulan Emre S.'nin arkadaşı Mehmet Kağan T., tarafından konu ile ilgili telefonla geçtiğimiz cuma gecesi 01.30 sıralarında arandı. İki genç arasında telefonda yaşanan tartışmadan sonra Mehmet Kaan T., “Aşağıya in oraya geliyorum konuşalım” dedi.

Bir restoranda çıktıkları yemekte alkol içtikleri belirlenen Emre S., kendisine ait araç ile birlikte yemekte oldukları arkadaşları Veli Can G., M.Kağan T. ve Aybora A. ile site önüne geldi. Burada aracı park eden 4 kişi, sitenin bahçe bölümüne girerek kendisine kurulan tuzaktan habersiz bir şekilde aşağıya inen Atakan A.'ya saldırdı.

DAYAK KAMERADA



Site güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedilen görüntülere de yansıyan olayda, indiği otoparkta etrafı çevrilerek konuşmasına dahi izin verilmediği anlaşılan Atakan A., bir anda saldırıya uğradı.

Şehir magandaları, Atakan A.'yı, feci şekilde dövdü. Yediği dayaktan sonra yığıldığı yerde kalan genç, hastaneye kaldırıldı. 4 zanlı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNE GÖNDERİLDİ

Atakan A., kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altında tutulup ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı haber alan Atakan A.'nın aile fertleri kafasında yarık ve gözünde şişlik bulunan Atakan A.yı aynı hastaneye geri götürdü. Aile fertleri, acil serviste görüştükleri doktorun “Her şey yapıldı, bir şeyi yok” demesi üzerine eve döndü.

KOMAYA GİRDİ

Tedavi için götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edilerek evine gönderildiği iddia edilen Atakan A., sabaha karşı 06.00 sıralarında aşırı titreme sonrası kafasından kan gelmesi ile komaya girdi ve ambulans ile yine aynı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, ‘Beyin travması' teşhisiyle yoğun bakım ünitesine yatırılarak tedavi altına alındı. 4 gün ölümle pençeleşen Atakan A., tedavisinin olumlu sonuç vermesi üzerine taburcu edildi.

MAHKEMEDEN SERBEST

Şüpheliler savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra “Öldürmeye tam teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme, iddiaya göre başka bir suçtan 2 yıl ertelenmiş cezası bulunduğu ifade edilen Veli Can G.'yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Mehmet Kaan T., Emre S. ve Aybora A., hakkında ise denetimli serbestlik uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Atakan A.'nın, Avukatı İsmail Taner tarafından mahkeme kararına itiraz edildi. Söz konusu itirazın pazartesi günü bir üst mahkemece değerlendirilerek sonuca bağlanması bekleniyor.

TEK SANDIM, 4 KİŞİLERMİŞ

Öte yandan saldırıya uğrayan Atakan T., konu ile ilgili şunları söyledi:

* Olay günü telefonum çaldı tahrik edercesine, hakaret edercesine aşağıya inmemi sağladılar.

* Tek olduğunu sanıyordum. Ama 4 kişilermiş. Kafama sert bir cisimle vurunca yere düşüp bayıldım.

Gerisini hatırlamıyorum.