Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı hangi illerde var?

Son dakika gelişmesiyle şehirler arası seyahat yasağı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağına ilişkin olarak 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Peki hangi illerde seyahat yasağı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.