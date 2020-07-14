Şehit Polis Cengiz Kuloğlu Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de iki gün görevden dönerken Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde ekip otosunun takla atması sonucu ağır yaralanan Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 53 yaşındaki polis memuru Cengiz Kuloğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ESKİŞEHİRDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan uğurlama töreninin ardından Muğla'ya getirilen Şehit Polis Memuru Kuloğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, törenin yapılacağı Menteşe Şeyh Muslihittin Camine getirildi.

Şehit Polis Memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şehit Polis Memuru Cengiz Kuloğlu'nun eşi Yıldız Kuloğlu, oğlu Doğukan Kuloğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene Şehit Polis Memurunun ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcıları Fethi Özdemir ve Ayhan Yazgan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kurum amirleri, emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Cengiz Kuloğlu’nun 28 yıldır polis teşkilatında görev yaptığı ve emekliliğine 24 ay kaldığı öğrenildi.