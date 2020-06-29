Sendikadan başhekime siyaset tepkisi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde (DEÜ) çalışanlar ek ödemelerde yüzde 20 kesinti yapılmasını protesto etti. Hastane Başhekim Vekili Semih Küçükgüçlü, kesintinin mevzuata göre yapıldığını söyledi ve açıklamasını Cumhur İttifakı temsilcileriyle yaptı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ek ödeme kesintisine tepki gösteren sağlık çalışanlarının 10. gün eylemlerinde yanlarına giderek destek verdi. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı şimdinin rektörü Nükhet Hotar'a mı sırtını dayamıştır?” diye soran Bacaksız, kamu kurumlarının kimsenin babasının çiftliği olmadığını belirtti.

Bacaksız, “Başhekim vekili emekçilerle görüşmek yerine Cumhur İttifakı'nın Balçova temsilcilerine bizi şikâyet etmiş. Bir kamu görevlisinin siyasi iktidarın temsilcilerini arkasına alarak, hastane bahçesinde kendisiyle görüşmek isteyen emekçileri bırakıp ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapması örneğine tarihte rastlanmamıştır” dedi.