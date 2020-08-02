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Lüks makam aracı ihalesi çok konuşulmuştu… Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istifa etti

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Erman, 2018 yılının sonunda makam aracı için 'Audi A6' ihalesine çıkmış ve çok konuşulmuştu...

Sozcu.com.tr
11:40 -
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Lüks makam aracı ihalesi çok konuşulmuştu… Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istifa etti

Siirt Üniversitesi, Prof. Dr. Murat Erman’ın 29 Temmuz’da sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

* Murat Erman, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Siirt Üniversitesi’nin büyümesi, gelişmesi ve ilimize katkı sağlayabilmesi için özverili çalışmalarda bulundu.

* Görevde bulunduğu zaman diliminde üniversitemizin gelişimi için yoğun mesai harcayan, büyük fedakarlıklar gösteren Rektörümüz Erman sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

Erman’dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

GÜNDEM OLAN İHALE

Erman 2018 yılının sonunda Audi A6 ihalesi ile gündeme gelmişti. Lüks makam aracı almak için çıktığı ihale şartnamesinde 30 koşul belirleyen Erman 27 Aralık 2018’de Sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 11:51 02.08.2020
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