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Sınırdaki Suriyeliler corona endişesiyle evlerine dönmeye başladı

Çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırındaki kalabalık kamplarda kalan binlerce Suriyeli, yeni bir çatışma riskine rağmen corona virüsü endişesiyle evlerine dönmeye başladı.

12:39 -
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Sınırdaki Suriyeliler corona endişesiyle evlerine dönmeye başladı

Rusya’nın desteklediği Suriye hükümet güçlerinin, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib kentini geri almak için başlattığı saldırıları hızlandırmasının ardından İdlib ve çevre bölgelerden bir milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Saldırılar, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı bazı grupları destekleyen Türkiye ile Suriye hükümetini hava saldırılarıyla destekleyen Rusya’nın Moskova’da imzaladığı ateşkesin ardından önemli ölçüde azalmıştı.

Suriye’nin kuzeybatısında henüz doğrulanmış bir corona virüsü vakası bulunmasa da hastanelerin durumundan ve kampların çok kalabalık olmasından endişe duyan doktorlar durumun hızla insani bir felakete dönenmesinden korkuyor. (REUTERS)

Beşar Esad çatışma Corona Cumhurbaşkanı Hükümet Moskova Rusya Suriye Türkiye
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