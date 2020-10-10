İstanbul’un orta yerinde hem dayak yediler hem soyuldular

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 27 Eylül’de gece saat 00.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tekel bayiinin girişinde bulunan çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle yumruk attı.

Ne olduğunu anlamayan tekel çalışanının kendisine yumruk atana karşılık vermesiyle alkollü kişinin arkadaşlarıyla arbede yaşandı.

Çalışanının darp edildiğini gören Hikmet Aktürk kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk’e de saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Hikmet Aktürk ve çalışanını saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Bir süre sonra daha kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelen saldırganlar bir kez daha tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Yaklaşık 15 dakika süren kavga tarafların ayrılmasıyla sona ererken tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk, çalışanı ve iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye giderek darp raporu alan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle saldırganlardan şikayetçi oldu.

“BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI ÜZÜCÜ”

Market sahibi Hikmet Aktürk yaşananları şöyle anlattı:

* Ben içerdeydim, müşterim vardı. Yeğenim ve oğullarım dışarıda duruyor, hava alıyorlardı. Aşağıdan bir kişi bağırarak yukarı geliyordu, kendi aralarında kavga ediyorlardı.

* İçlerinden birini dükkanın önünden geçerken durduk yere bizim yeğene vurdu. Yeğenim de karşılık verdi kendini korumak için. Ben ayırmaya çalışsam da onlar saldırdı.

* Sonra biz içeri geçtik. Bir süre sonra arabalarla tekrar geldiler. Bize tekrar saldırdılar. 4 kişi darp edildik, şikayetimizi ettik. Halen yakalanmadılar.

* Şişli’nin göbeğinde böyle bir saldırının olması düşündürücü. Kavga sırasında yaşanan arbedede kasadan bir miktar paramız da çalındı.

* 10-12 bin lira civarında bir para. Ancak onların yapıp yapmadığını bilmiyorum, çünkü market içindeki kameralarımız bozuk. (DHA)