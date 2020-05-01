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Sivas’ta şaşkına çeviren görüntü! Mayıs geldi ama…

Sivas’ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında yaklaşık 2.5 metreyi bulan kar kütlesi görenleri şaşırttı

18:34 -
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Sivas’ta şaşkına çeviren görüntü! Mayıs geldi ama…

Doğanşar ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Tikenli yaylasına giden İbrahim Balık ve arkadaşları Mayıs ayında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Üç arkadaş yaylaya vardıklarında sürgün nedeni ile oluştuğu düşünülen ve insan boyunu aşan yaklaşık 2.5 metre boyundaki kar ile karşılaştı.

O anları ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşlar insan boyunu aşan karın önüne geçerek fotoğraf çekildi.

Mart ayında gözlenmesi nadir olan bu durumun, yayla yoluna düşen çığın ardından yolun açılması ile ortaya çıktığı belirtildi. (İHA)

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