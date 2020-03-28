Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Sokağa çıkma yasağı son durum

Corona virüsü salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Ülkemizde de ölümlere yol açan corona virüsünde dünya genelindeki ölüm ve vakalarda önemli artış olduğu görülüyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, camilerde cemaatle namaz kılınması, sahil ve ormanlık alanlarda bulunulmaması gibi bir çok önlem alınıyor. Son olarak ise gündemdeki yerini koruyan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar yapıldı. Gün içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem” açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz bir karar alınmadı. Çeşitli tedbirlerin alındığı ülkemizde sokağa yasağı ilan edilmesi durumunda sayfamızda yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 30 Büyükşehir’de yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.

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BAKAN SOYLU’DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşamdan itibaren yeni tedbir kararlarının uygulanacağını duyurdu.

Tüm otobüs seyahatlerinde kısıtlamaya gidildiğini açıklayan Soylu, cumartesi ve pazar günleri balık tutmak, yürümek, koşmak ve spor yapmak da dahil olmak üzere mesire alanlarında, ören yerlerinde, ormanlarda, piknik alanlarında ve sahil kenarlarında yapılacak aktivitelerin yasaklandığını duyurdu.

“ZORUNLU SEBEP OLMADAN SEFER YAPTIRMAYACAĞIZ”

Soylu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı.

* Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm seyahatlerinin birbirileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz.

* Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.