Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün sürüyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilde sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Yasak nedeniyle tüm Türkiye’de caddeler ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar yasağın hangi gün ve saatte sona ereceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer alan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi ve detaylı açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de bu hafta 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Corona virüsü önlemleri gereği yapılan sokağa çıkma yasağı 22.05.2020 saat 24.00'de başlamıştı. Sokağa çıkma yasağı 26.05.2020 Saat 24.00 tarihinde sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu açıklamalar yer aldı;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır.

Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.