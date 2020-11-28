Son dakika… 42 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet güçleri 42 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. 641 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.

*Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur. DHA

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