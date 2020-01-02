Son dakika… Acı haber geldi: 2 şehit

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. İki askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Pençe-3 Harekât Bölgesi’nde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

*Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.