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Son dakika… Acı haber geldi: 2 şehit

Terörle mücadele kapsamında başlatılan Pençe-3 Harekât Bölgesi'ndeki operasyonlarda iki asker şehit oldu.

19:47 -
Haberler Gündem
Son dakika… Acı haber geldi: 2 şehit

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. İki askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Pençe-3 Harekât Bölgesi’nde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

*Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

asker Haber Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit son dakika Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 19:59 02.01.2020
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