Son dakika… Acı haberi valilik duyurdu! Sakarya’da ölü sayısı arttı

Geçtiğimiz cuma günü Sakarya’nın Hendek ilçesinde Yukarı Çalıca Mahallesi’nde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada birçok işçi yaralanmıştı. Patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları devam etti.

Aranan kişinin bugün itibariyle bulunduğu, kimlik tespitinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapıldığı öğrenildi. Sakarya Valiliği yapmış olduğu açıklamada, aranan son kişinin de bulunduğunu ve ölü sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

SAKARYA VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* 03.07.2020 tarihinde Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

* Bugün itibariyle kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur.

* Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

İLGİLİ HABER TTB: Sakarya'daki iş cinayeti geliyorum dedi