Son dakika… AKP’de istifa krizi

Balıkesir AKP İl Başkanı Ekrem Başaran, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanlarının görevlerini bıraktıklarını duyurdu. Başaran, başkanların kendi istekleri ile görevden ayrıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanlarımız devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz.Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.”

BEN İSTEMEDİM, İL BAŞKANI İSTEDİ

Öte yandan kendi isteği ile görevden ayrıldığını söylenen Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, İl Başkanı Başaran’ı yalanlayan bir açıklama yaptı.

Görevi kendi isteği ile değil, il başkanının isteği ile bıraktığını belirten Doğan, “Kasım 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevimden İl Başkanlığımızın isteği ve AK Parti Genel Merkezimizin takdiri doğrultusunda bugün itibarıyla ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.