Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Aşıların gelişi gecikecek

Çin’deki corona alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası, Türkiye’yi de etkiledi. Pekin’de gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesi nedeniyle Türkiye’ye aşıların gecikmeli olarak geleceği belirtildi.

“BİR İKİ GÜN ERTELENDİ”

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

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