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Son dakika… Bakan Koca en düşük vaka bulunan illeri açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca, salgın boyunca nüfusa kıyasla vaka sayılarının en düşük olduğu iller olarak Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'ı açıkladı. Son haftalarda en çok vakanın görüldüğü illerin ise Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır olduğu belirtildi.

19:58 -
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Son dakika… Bakan Koca en düşük vaka bulunan illeri açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca en az ve en çok vakanın görüldüğü illerle ilgili şu açıklamada bulundu:

*Salgının son haftalarda en fazla görüldüğü iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır.

*Salgın boyunca nüfusa kıyasla vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

*İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi anmak istiyorum; Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane’de iki hafta hiç vaka görülmemiştir.

*Verdiğim illerin ayrıntılarını yarından itibaren bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız.

*Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilmelidir. Tatil için kalabalıktan uzak yerler seçilmelidir.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 20:10 01.07.2020
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