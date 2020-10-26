Son dakika… Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması: Risk mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul Valiliği’nde corona virüsü salgınıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantı sonrası Bakan Koca, basın açıklaması yaptı.

“TOPLU TAŞIMA, PAZARLAR MÜDAHALE BEKLEYEN ALANLAR”

Toplantıda toplu taşımada ek seferler konulması ve saat düzenlemesinin ele alındığını söyleyen Koca, şu açıklamalarda bulundu:

* Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmasını zorunlu kılmaktadır. Risk, mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır.

* İstanbul’da vaka Türkiye’nin yüzde 40’ını oluşturmuştur. 28 ilçede artış yüzde 50’nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır.

* Öne çıkan nedenlerden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul’a yoğun dönüşlerdir.

* Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekanları müdahale bekleyen alanlardır.

* Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

“SİZDEN KURALCI OLMANIZI İSTEMEK ZORUNDAYIM”

* Nüfusun büyük kısmını oluşturan riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte gelmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

* Toplantıda otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir.

* Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar, ofise gitmeden yapılabilecek işlerin evden yapılması kolaylığını sunmalı.

* İstanbul’da sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşanıyor. İlgili uzman ve planlamacıların gerekli çözümü bulacağını düşünüyoruz.

* Sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik.

“ZORUNLU OLMADIKÇA AKRABA ZİYARETİ YAPMAYIN”

* Hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalık ortamlardan çekinmemiz gerekiyor.

* İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın, dışarıya çıkması gerekmeyenler lütfen evlerinden ayrılmasınlar.

* Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın.

* Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

“SALGINI GERİLETMEYİ BAŞARACAĞIZ”

* Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz.

* Asıl başarı hastanelerimize olabildiğinde az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz.

* Vaka sayılarındaki artışlarda daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz. Bilim Kurulu toplantımızı Çarşamba günü İstanbul’da yapacağız.

* Bütün gücümüzle buradayız. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum.

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