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Son dakika… Bakan Koca’dan okullar için dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" ifadelerini kullandı.

10:52 -
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Son dakika… Bakan Koca’dan okullar için dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanı Koca, okulların açılmasına ilişkin ailelere, “Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylül’de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak..” çağrısında bulundu.

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Son güncelleme: 11:01 14.08.2020
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