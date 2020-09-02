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Son dakika… Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca'nın toplantı sonrası corona virüsü salgınındaki son durumla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

17:09 -
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Son dakika… Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

En son iki hafta önce toplanan Bilim Kurulu, bugün yeniden bir araya geldi. İki haftalık süreçte corona virüsü salgınında yaşanan gelişmelerin Bakan Koca’ya sunulduğu öğrenildi.

Toplantıda bazı illerde yaşanan vaka artışının ele alınacağı ve bu illerde uygulanabilecek tedbirlerin konuşulacağı belirtildi.

Toplantıda değerlendirilecek bir diğer konu ise 21 Eylül’de okulların açılması. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılıp açılmamasıyla ilgili Bilim Kurulu’nu işaret etmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrencinin gözü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

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Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 18:06 02.09.2020
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