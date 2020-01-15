Son dakika… Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Kurulduğu 2007 yılından bu yana, Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden hiç sapmadan sadece habercilik yapan SÖZCÜ Gazetesi’ne verilen haksız cezalar vicdanları yaraladı.

Bugün yaşanan gelişme ise “Adalet geç de olsa tecelli etmeye başladı” dedirtti.

BURAK AKBAY HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALKTI

SÖZCÜ gazetesi avukatlarının 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçeye cevap geldi.

Burak Akbay’ın yakalama kararının kaldırıldığını beyan eden mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İddia makamı 15/01/2020 tarihli mütalaasında özetle, sanık müdafinin talebinin kabulü ile çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesine ilişkin mütalaa sunduğu görüldü.

Mahkememizin 2017/87 esas sayılı dava dosyasında 27/12/2019 tarihinde verilen hüküm ile SÖZCÜ gazetesinin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının bulunduğu sanıklar hakkında ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 1 yıl 13 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildiği, dosya kapsamında tutuklu kimsenin bulunmadığı, gazetenin sahibi ve kurucusu sanık Burak Akbay’ın dosyasının ise tefrik edilerek iş bu dosyaya kaydedildiği, sanık Burak Akbay’ın 09/10/2017 tarihinden beridir yakalamalı olarak arandığı, sanık müdafileri tarafından sunulan yazılı dilekçe ve dosya kapsamı bir bütün olarak incelenip değerlendirilmekle;

Sanık Burak Akbay’ın daha önceki aşamalarda mahkememize göndermiş olduğu kendi el yazısı ve imzalı dilekçe ve sanık müdafilerinin yazılı dilekçelerden anlaşıldığı üzere sanığın samimi olarak ülkemize dönerek savunma yapmak istediği, dosya kapsamında tüm delillerin toplanmış olduğu, sadece sanık Burak Akbay’ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu, AİHS’in 5. ve 6. maddesinde belirtildiği üzere ‘adil yargılama ilkesi’ uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerekmesi, sanığın babası Ertuğrul Akbay’ın 07/03/2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak;

1- Mahkememizce daha önceki aşamalarda sanık Burak Akbay hakkında CMK’nın 94-100 maddesinde belirtilen tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına,

2- Daha önceki aşamalarda uygulanan sanığın savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evraklarının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,

3- Kararın bir örneğinin sanık müdafii ile İstanbul CBS’ye gönderilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaaya uygun, mahkememizce verilen karara karşı yedi günlük süre içerisinde, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

İŞTE KARAR METNİ:

SÖZCÜ gazetesi avukatları kararı değerlendirdi;

İSMAİL YILMAZ: BAŞTAN BERİ HUKUKSUZ VE DELİLSİZDİ

* Müvekkilim Burak Akbay hakkındaki yakalama ve kırmızı büten kararının kaldırılması için 13.01.2020 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmıştım.

* Bu başvurumuza, Cumhuriyet Savcısı olumlu görüş bildirmiş ve mahkeme de talebimizi kabul ederek, Burak Akbay hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarını kaldırmıştır.

* Bizim baştan beri de söylediğimiz şekilde, müvekkilim Burak Akbay hakkındaki yakalama kararları, son derece hukuksuz ve delilsizdi. Boşu boşuna müvekkilim mağdur edilmiştir.

* Mart ayında vefat eden babasının cenazesine bile katılamamıştır. Hukuk, nihai olarak, mutlaka, doğru şekilde tecelli edecektir.

* Mahkeme'nin bugün ki kararı bu yönde bir adımdır. Sözcü Gazetesi'nin sahiplerine ve mensuplarına karşı açılan davanın haksız ve yanlış olduğunu hep söyledik.

* Halen de söylüyoruz. Türk Yargı'sı bu yanlıştan dönmelidir. Bu yanlış, yargıya da ülkemize de çok zarar vermiştir. Yanlışların ortadan kalkacağını ve zararların telafi edileceğini umut ediyoruz. Yargı eliyle yapılan hatalar, yargı eliyle düzeltilmelidir. Bu konuda adil yargıya güveniyoruz.