Son dakika… Çiftlik Bank davasında ilk karar: 28 sanık beraat etti

Binlerce kişinin kâr vaadiyle dolandırıldığı 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında mahkeme, firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Geri kalan 28 sanıkla ilgili “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “örgüte yardım etme” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından devam eden davanın bugün karar duruşması görüldü.

28 SANIK BERAAT ETTİ

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “örgüte yardım etme” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 28 sanığın beraatine karar verdi.

20 KİŞİ HAKKINDAKİ DAVA DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istenmişti.