Son dakika… Corona virüsü toplantısı sonrası Bakan Koca’dan kritik İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle İstanbul’daki rutin değerlendirme toplantısını yaptıklarını duyurdu.

POZİTİF VAKA SAYISINDAKİ AZALMA YÜZDE 20’Yİ BULDU

Tedbirlerin etkisinin görülmeye başlandığını belirten Bakan Koca, “Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük” dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 65

Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor” bilgilerini paylaştı.

“SON GÜNLERDE EVDE BULAŞMA ORANI YÜKSELDİ”

Bakan Koca, vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi.

* Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.