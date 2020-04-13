Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına çıkacak! Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. İstanbul'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

16:57 -
Haberler Gündem
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına çıkacak! Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı?

Pazar gecesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını açıklamasının ardından yaşanan süreç sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemi ile Kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye’de yaşanan corona virüsü salgını ve sokağa çıkma yasağı tartışmalarının yanı sıra Bakan Soylu’nun istifası nedeniyle de hareketli geçen gündem açısından Erdoğan’ın açıklamaları merakla bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Toplantıda, salgın nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının kararname ile sürekli hale getirilebileceği iddia ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

canlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 17:20 13.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more