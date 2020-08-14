Son dakika… Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı!

Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.,

Atanan isimler ve atama yapılan üniversiteler şu şekilde:

* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

* Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

* Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

* Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

* Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

* Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

* Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

* Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

* İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

* İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

* 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

* Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

* Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz.