Son dakika… Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı!

Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.,
Atanan isimler ve atama yapılan üniversiteler şu şekilde:
* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
* Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
* Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
* Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
* Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
* Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
* Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
* Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
* İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
* İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
* 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
* Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
* Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz.