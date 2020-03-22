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Son dakika… Erdoğan’dan iki gece üst üste ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı

Dün gece yarısı yaptığı açıklamayla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiği uyarısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece yarısı yaptığı açıklamayla da "Evlerimizde kalmaya devam edelim. Bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

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Aziz vatandaşlarım, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum.

* Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını tüm insalığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

* Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır, aziz milletim müsterih olsun.

* Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır.

* Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz.

* Ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum.

* Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

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Son güncelleme: 00:23 22.03.2020
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