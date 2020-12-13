Son dakika… Güncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 13 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Aralık Pazar gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 181 bin 199 testle birlikte toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716’ya ulaştı.

Bugün semptom gösteren 5 bin 103 hastayla birlikte 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728’e çıktı. Can kaybı da 218 artarak 16 bin 417’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 973

22 bin 215 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 1 milyon 603 bin 780’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım” ifadelerini kullandı.

DÜN 226 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Aralık tablosuna göre semptom gösteren 5 bin 203 hastayla birlikte 29 bin 136 yeni vaka tespit edilmişti. 222 kişi yaşamını yitirirken 20 bin 191 hasta da iyileşmişti.