Son dakika… Hatay İskenderun’da orman yangını! ‘Hava müdahalesi yapılamıyor’

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi’ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İL GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Edinilen bilgiye göre İskenderun'da çıkan orman yangını, elektrik nakil hattını çevrelediği için il geneline elektrik verilmiyor.

Dörtyol, Erzin, Hassa, Payas ilçeleri haricinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriğin, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından verileceği öğrenildi.

“HAVA MÜDAHALESİ YAPILAMIYOR”

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mahir Çiçek, yangınla ilgili şu ifadeleri kullandı;

* Payas Karayılan ve Dörtyol Rabat mahallelerindeki yangınlar söndürüldü. İskenderun Denizciler'deki yangın devam ediyor.

* Adana ve Gaziantep'ten destek talep edildi. Mersin Anamur'daki yangın da devam ederken hava desteği alamadık.

* Bölgede şiddetli rüzgar var. Henüz hava desteği alamadık.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Bekir Pakdemirli’nin tüm programlarını iptal ederek Hatay’daki yangın bölgesine gittiğini duyurdu.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

FRENİ PATLAYAN TANKER 13 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yangın bölgesine su taşıyan tankerin henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, Denizciler Mahallesi’nde 13 araca çarptı.

Kaza sonrası adeta savaş alanına bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.