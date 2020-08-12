Son dakika… İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Yıldırım 5 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı’nda konuştu. Bakan Süleyman Soylu, “Bugün 1448 personelimiz Amanoslar’da Yıldırım-5 operasyonuna başladı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da şu bilgilendirme yapıldı:

* Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev alıyor.

* Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatılmıştır.

* Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

AMANOSLAR PKK’DAN TEMİZLENİYOR

1992 yılında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın telsizle verdiği talimatla 200 kişilik PKK’lı terörist grubu Amanos Dağları’na yerleşti. Grubun komutanlığını, şu an Almanya’da tutuklu bulunan ve örgüte 1976 yılında giren ‘Ferhat’ kod adlı Hasan Atmaca yapıyordu.

Gaziantep-Osmaniye-Hatay sınırlarındaki Amanoslar’ı karargâh haline çevirip, İskenderun’dan Akdeniz Bölgesi’ne koridor açmaya çalışan teröristler, Öcalan’ın yakalanmasının ardından sıcak çatışmaya girmekten kaçındı.

2000 yılında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Amanoslar’da düzenlenen seri operasyonlar sonrası Hasan Atmaca ve diğer teröristler bölgeyi terk etti. 40-50 kişilik bir grup ise varlığını sürekli yer değiştirerek sürdürmeye çalışıyor.