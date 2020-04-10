Son dakika… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bir televizyon kanalına sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilerimize gönderdiğimiz genelgede ifade ettik.

* İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada.

* Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok.

* Bu saatte sokakta Türkiye’de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum.

* Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.

* Çok doğaldır, insanlar yarım saat içinde temel ihtiyaç malzemelerini alabilirler. Gece yarısından sonra sokakta kimse kalmayacak.

* Genelge çok açık bir şekilde belirtiyor, biz bir pandemi dönemindeyiz. Ve çok doğaldır ki, eczanelerin açık olması gereklidir. Eczanelere gitmek isteyen gidecek, aynı zamanda basın mensupları sokağa çıkabilecekler. Kamu görevlileri tüm bunları yapabilecekler.

* Bizim bunun kontrolünü yapmamız çok kolaydır. Emniyet müdürlüğümüz ve valilerimizle toplantı gerçekleştirdik. Bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz.

* Toplu taşıma araçları kullanılmayacak. Eğer toplu taşıma kullanılacaksa, marketler açık kalacaksa bu kararın bir anlamı yok.

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