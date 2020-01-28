Son dakika: Manisa’da şiddetli deprem! İstanbul’dan da hissedildi…

Kandilli Rasathanesi‘nin verilerine göre; depremin merkez üssü Manisa Kırkağaç…

6.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 5.1 olarak tespit edildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Deprem Balıkesir, İzmir Çanakkale ve İstanbul‘dan da hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.