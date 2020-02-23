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Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'de yerin 8.6 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

15:51 -
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Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli rasathanesi verilerine göre Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Karaborklu, Akhisar olan depremin derinliği 8.6 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 15:55 23.02.2020
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