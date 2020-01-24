Son dakika… Sağlık Bakanı açıkladı: Turist çift virüsün yayıldığı kentten gelmiş

Bakan Koca dün İstanbul Büyükçekmece’de bir hastanenin acil servisinin kapatılmasına yol açan Çinli turist çift ile ilgili de konuştu.

Turist çiftin 26 kişinin hayatını kaybettiği Çin’in Wuhan kentinden geldiğini açıklayan Fahrettin Koca, çiftin bu sabah özel ambulans uçakla Çin’e gönderildiğini açıkladı.

Bu sabah Maltepe’de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilen Çinli çiftten alınan numunelerin incelenmeye devam ettiği de Bakan Fahrettin Koca’nın verdiği bilgiler arasında yer aldı.

ŞOFÖR VE TERCÜMAN ARANIYOR!

Sağlık Bakanı, “Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik” ifadelerini kullandı.

Şahsın korunmasız, yakın temasta olduğu kişilerin de taramadan geçirildiğini anlatan Koca, turistlerle temasta olan şoför ve tercüman dahil 20 kişinin arandığını açıkladı.

Bakan Koca, “Türk vatandaşlarının paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını da” sözlerine ekledi.

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