Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 27 Kasım tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 171 bin 113 testle birlikte toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981’e ulaştı.

VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Bugün semptom gösteren 6 bin 592 yeni hastayla birlikte 29 bin 845 vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 481 bin 198’e çıktı. Can kaybı da 177 artarak 13 bin 191’e çıktı.

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 800’ÜN ÜZERİNDE

Verilere göre 3 bin 845 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 392 bin 616’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 4 bin 816 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.

BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ‘tedbirlere sıkı uyma’ çağrısında bulundu.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor.

* Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.

DÜN 174 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Kasım corona verilerine göre 29 bin 132 vaka, 6 bin 876 hasta tespit edilirken 174 kişi yaşamını yitirdi.