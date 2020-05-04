Son dakika… Son anket sonuçları yayınlandı! İşte oyunu en çok artıran belediye başkanı

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz’ın açıkladığı sonuçlarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu oylarını en çok artıran başkanlar olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mansur Yavaş, 29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla oyunu yüzde 58,97’ye yükseltti ve büyükşehir belediye başkanları arasında yüzde 8,04’le oyunu en fazla artıran belediye başkanı oldu.

ZEYDAN KARALAR VE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DA LİSTEDE

Mansur Yavaş’ı yüzde 7,05’lik oy artışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 31 Mart 2019’da 48,8 olan oy oranını yüzde 55,82’ye yükseltti. İmamoğlu’nun oylarında araştırmaya göre yüzde 7,01’lik bir artış gözlendi.

Adana’da Zeydan Karalar, oylarında yüzde 5.17’lik artış yaşarken, Aydın’da ise Özlem Çerçioğlu, yüzde 5,01’lik artışla oylarını yüzde 58,95’e çıkartmış durumda…