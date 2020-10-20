Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Türkiye’den Lozan ihlaline karşı Navtex kararı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Ankara'dan kritik bir hamle geldi. 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyurularak Navtex ilan edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:03, 20/10/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Türkiye’den Lozan ihlaline karşı Navtex kararı

Doğu Akdeniz'de gerilimi nedeniyle Ankara-Atina hattında yeni bir gelişme yaşandı ve Türkiye Navtex ilanı duyurusu yaptı.

Yeni Navtex ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ilan edildi.


NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

İlginizi ÇekebilirYunanistan'dan Avrupa ülkelerine mektup: Türkiye'ye silah satmayınYunanistan'dan Avrupa ülkelerine mektup: Türkiye'ye silah satmayın İlginizi ÇekebilirYunanistan'tan AB'ye Türkiye çağrısı: Gümrük Birliği'ni askıya alınYunanistan'tan AB'ye Türkiye çağrısı: Gümrük Birliği'ni askıya alın İlginizi ÇekebilirTürk savaş gemileri, Akdeniz'de bekliyorTürk savaş gemileri, Akdeniz'de bekliyor
Ankara Antalya Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Emniyet istanbul izmir Lozan Lozan Antlaşması Meteoroloji oruç Samsun son dakika Türkiye Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more