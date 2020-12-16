Son dakika… Vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 16 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121’e yükseldi.

Bugün toplam 205 bin 397 test yapıldı. Semptom gösteren 4 bin 893 kişiyle birlikte toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165 oldu.

Bugün iyileşen 29 bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 960 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE

Sosyal medya hesabından güncel tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte.

* Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti.

* Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım

DÜN 235 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 235 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 105 yeni hastayla birlikte toplam 32 bin 102 vakanın tespit edildiğini ve 29 bin 247 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü dar alanda böyle yayılıyor: Görünmez kuyruk gibi takip ediyor