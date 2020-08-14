Son dakika… Vali açıkladı: Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa

Corona virüsü nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının en yüksek seviyeye çıktığı Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, “Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha radikal tedbirler almak durumunda kalabiliriz” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, hastanelerde yatan Covid-19 hastalarıyla ilgili rakamları paylaşarak, alınan tüm tedbirlere rağmen sayıların artışının önüne geçilemediğini dile getirdi:

YOĞUN BAKIM 13, ENTÜBE HASTA SAYISI 12

* Bütün alınan tedbirler, alınan uyarılara rağmen ilimizde vaka sayısının artışının önüne maalesef geçemiyoruz. Son birkaç günde, bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük. O yüzdende halkımızı uyarma gereği hissettik. Maalesef aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimizdeki hastane servisinde yatan hasta sayısı ilk defa 107 hastaya ulaştı. 13 yoğun bakımda, 12 de entübe hastamız var. Bu sayılar bizi endişelendiriyor.

PANİK HAVASINA SOKMAK İÇİN AÇIKLAMADIK

* Adıyamanlı hemşehrilerimizi de endişelendirmesi gerekiyor. Biz onları panik havasına sokmak için değil, ilimizde riskin yüksek olduğunu hatırlatmak ve dikkatini çekecek farkındalığı oluşturmak için bu açıklamaları yaptık. Halkımızdan ricam, yoğun olarak toplulukların oluştuğu, düğün, nişan, taziye törenleri, eş dost ziyaretlerinde maske, hijyen, mesafe kurallarının harfiyen uyulmasıdır. Adıyamanlı hemşehrilerimizden bizim özellikle ricamız maske, mesafe, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasıdır. Aksi halde çok daha radikal tedbirler almak durumunda kalabileceğiz.