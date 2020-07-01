Son dakika! Yargıtay’dan Metin İyidil kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İyidil istinaf başvurusunun ardından ocak ayında tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine İyidil gözaltına alınarak yeniden tutuklandı.

KARARI BOZDU

Yargıtay İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu. Yargıtay İyidil’in “darbeye teşebbüse yardım” suçundan yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

ERDOĞAN ‘ÇOK ÜZÜCÜ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında mahkemece tahliye edilen İyidil için “bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

* Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil.

* Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. En kısa sürede yapılan operasyonda yakaladılar. Tekrar ceza uygulanmaya başladı. Şu an malum içeride.

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