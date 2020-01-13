Son dakika… Yavaş’tan Gökçek dönemine suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait ANFA şirketi tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL'ye ihale edilen “Parklar, Refüjler, Yan Bantlar, Yeşil Alanlar, Piknik ve Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletlerin yapım işleri ihaleleri'' konusunda Teftiş Kurulu soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu Belediye'nin 576 milyon TL'lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Melih Gökçek dönemi yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 2015-2017 yılları arasındaki 1 milyar 722 milyon 220 bin TL bedelli ihalelerinde, çim, çiçeklik ve ağaçlık alan, sert zemin temizliği gibi hakediş evraklarında metrekarelerin yükseltilerek faturalara yansıtıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERE DE SORUŞTURMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu ihalelerde, 576 milyon 677 bin TL idari zarar olduğumu tespit etti. Teftiş Kurulu raporunda, yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve imalat miktarının arttırılması nedeniyle idare zararına yol açıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, soruşturma sonucunda kurumun 576 milyon TL'lik zarara uğratılması nedeniyle ABB eski yöneticileri ile ihaleyi alan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunurken, bu konuda ek soruşturma da başlatıldı.