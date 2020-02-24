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Son uçak İran’dan İstanbul’a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı

Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına tavsiyesinin üzerine ikinci bir karara kadar İran'dan Türkiye'ye yapılacak seferleri durdurmasının ardından son uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

08:57 -
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Son uçak İran’dan İstanbul’a geldi: Seferler tek taraflı askıya alındı

Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına tavsiyesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan Türkiye’ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulacağını duyurmuştu.

Uçuş yasağının başladığı saatlerde havada olan İran Air uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

İran'dan gelen yolcuların maske taktığı ve ellerine sprey sıktığı görüldü. (DHA-İHA)

Bilim İran istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye uçak
Son güncelleme: 09:07 24.02.2020
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